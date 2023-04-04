Переменная облачность и +9 ожидаются в Иркутске 4 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 4 апреля 2023 ожидается вполне комфортной. Воздух днем прогреется до +7…+9 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 4 апреля 2023: прогноз

- Погода в Иркутске 4 апреля 2023 будет с переменной облачностью и без осадков, - добавляют метеорологи. – В городе также дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – 732 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 4 апреля также будет с переменной облачностью, мокрый снег и снег ожидается в западных и северных районах Приангарья. Сильный ветер во вторник дует в южных районах, местами порывы могут достигать 15-20 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +4…+9, если небо закроют облака, похолодает до -4…+1.

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