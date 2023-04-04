Уголовное дело о хищении 34 миллионов рублей возбуждено в Иркутской области

ОМОН Росгвардии и транспортные полицейские провели обыски. Фото пресс-службы Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

Транспортные полицейские в Иркутской области совместно с сотрудниками УФСБ региона выявили факт хищения свыше 34 миллионов рублей при выполнении комплекса строительно-монтажных работ на объекте Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Известно, что привлеченный подрядчик постоянно нарушал сроки договора, а осенью прошлого года и вовсе прекратил выполнять работы.

- При этом денежные средства в размере свыше 34 миллионов рублей, полученные в качестве аванса, не вернул, - говорят специалисты. - Следователем ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский по согласованию с Иркутским транспортным прокурором возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

ОМОН Росгвардии и транспортные полицейские провели обыски, изъяли необходимую для расследования документацию, компьютеры и карты памяти.

- На данный момент устанавливаются все причастные к хищению денег лица, - говорят следователи.

Стоит отметить, что преступление было обнаружено во время проверки соблюдения законодательства об использовании государственных ресурсов, выделенных на развитие железнодорожной инфраструктуры.

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