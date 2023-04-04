Начальника участка строительного предприятия осудят за гибель рабочего в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске перед судом предстанет работник строительного предприятия, которого обвиняют в бездействии, ставшим причиной гибели человека. Трагедия произошла 19 января на территории производственной базы на улице Полярная. 37-летний мужчина получил смертельные травмы, работая на ленточном транспортере с реверсивным движением для подачи опилок. Уголовное дело расследовали сотрудники Следственного отдела по Ленинскому району Иркутска.

- Следователями СК установлено, что начальник участка не обеспечил безопасные условия труда, не принял меры по идентификации опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, не определил мероприятия по снижению уровня профессиональных рисков, а также не осуществлял контроль за ходом выполнения работ, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, по уголовному делу против 53-летнего иркутянина и направила материалы в суд.

Напомним, штраф до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет грозит четырем жителям Эхирит-Булагатского района за незаконную охоту на сибирских косуль. В январе текущего года компания мужчин выследила добычу на внедорожнике, после чего застрелила самца и самку. Туши и ружья в машине нашли полицейские. Вскоре сибиряки окажутся на скамье подсудимых.