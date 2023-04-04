5 лет колонии грозит четырем жителям Усть-Ордынского за убийство двух косуль Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной охоте. В убийстве двух сибирских косуль в лесу вблизи поселка Усть-Ордынский подозревают четырех местных жителей. Младшему из них 30 лет, старшему - 68. Как выяснили полицейские, в январе текущего года компания мужчин долгое время выслеживала добычу на внедорожнике. Заметив животных один из них начал обстрел. Об том сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Разрешительные документы на добычу животных у фигурантов отсутствовали. О противоправной деятельности в полицию сообщил владелец охотничьего угодья, - рассказали в ведомствах.

Браконьеров задержали правоохранители. В их машине обнаружили разделанные туши, которые приятели планировали поделить между собой. Нелегальная охота обернулась ущербом животному миру Приангарья в размере 80 000 рублей. Однако сотрудники прокуратуры направили в районный суд требования о выплате компенсации в 320 тысяч рублей. Вместе с этим за совершенное преступление сибирякам грозит штраф до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

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