В Иркутской области за 3 апреля 2023 года произошло сразу два землетрясения. Фото: Землетрясения Забайкальского региона

В понедельник, 3 апреля, в Иркутской области сейсмологи зафиксировали сразу два землетрясения. Информация о них появилась в телеграм-канале "Землетрясения Забайкальского региона", а также в социальных сетях регионального министерства чрезвычайных ситуаций.

-Одно землетрясение зафиксировали в 15:04 по местному времени. Толчки в три-четыре балла чувствовались в Бодайбо и Мамакане, в три балла - в Таксимо, - говорят в сейсмологи.

Также стало известно о землетрясении класса 12.3, которое ощущалось в областной столице - в Иркутске.

В комментариях под сообщением областного МЧС жители также заявили, что ощутили потряхивания от природного явления. Поясним, что эпицентром происходящего стала середина Байкала. В самом эпицентре толчки были 6,4 балла.

Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашей статье по ссылке.