В Иркутской области минстрой признал пять городов городами с благоприятной средой Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство строительство России рассчитало индекс качества городской среды для 1,1 тысячи городов страны. В Иркутской области тоже нашлись города с благоприятной городской средой.

-Так, больше всего баллов в регионе набрали Ангарск, Иркутск, Саянск, Шелехов и Братск. А вот напротив, к городам с неблагоприятной средой отнесли Усть-Илимск, Нижнеудинск, Железногорск-Илимский, Тулун, - говорится в сообщении минстроя.

Кроме них, неблагоприятную среду, по мнению минстроя, имеют Тайшет, Зима, Черемхово, Свирск, Слюдянка, Байкальск, Киренск, Усть-Кут, Вихоревка, Бирюсинск, Алзамай и Бодайбо.

Так, Ангарск набрал 203 балла, Иркутск - 201 балл, Саянск - 194 балла, Шелехов - 190 баллов, Братск - 184 балла. В категории "Крупные города" Иркутск расположился на 46-й строчке рейтинга городов из 56-ти возможных.

Ангарск в категории "Большие города" занял 44-е место из 64-х, а Братск -61-е.

В то же время Саянск и Шелехов отнесли к малым городам, они заняли 112-е и 120-е места. Всего в этом рейтинге 126 мест.

По информации минстроя, в Иркутской области к городам с благоприятной средой можно отнести 23% городов.

При оценке оценивались такие городские пространства как жилье, досуговые зоны, общественно-деловая и социальная инфраструктура, озелененность территорий.

Уточняется, что эти показатели изучались на предмет безопасности, комфорта, экологичности, идентичности и разнообразия.