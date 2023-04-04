В Хомутово Иркутского района состоялось открытие школы №2 после капитального ремонта Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В селе Хомутово Иркутского района после капитального ремонта открылась средняя школа № 2. Здесь после весенних каникул приступили к занятиям 980 учащихся с 1-го по 5-й классы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Ремонт здесь стартовал еще в конце прошлого учебного года. На ремонт здания ушло 102 миллиона рублей, из которых 14,6 миллиона рублей - на оборудование и мебель, - говорят в правительстве.

Работы выполнялись по одной из федеральных программ - «Модернизация школьных систем образования». В нее на сегодняшний день включены 59 образовательных организаций в 24 муниципальных образованиях области, отметил губернатор региона Игорь Кобзев.

В 2023 году планируется отремонтировать еще 37 школ, на эти цели предусмотрено 3,2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Иркутске оштрафовали водителя за наклейку в виде восьмиконечной звезды. Публичная демонстрация этой символики запрещена на территории России.