В Иркутске оштрафовали водителя за наклейку в виде восьмиконечной звезды Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске экипаж ДПС остановил иномарку с наклеенной на стекле восьмиконечной звездой, которая является символикой запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*. Ее публичная демонстрация карается законом. Оказалось, что за рулем автомобиля находился ранее судимый 38-летний сибиряк. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В салоне машины инспекторы обнаружили так называемые бусы с находящимся на них предметом аналогичной формы, - рассказали в ведомстве. - Мужчину доставили в отдел полиции.

Кроме того, оперативники обнаружили запрещенную символику в соцсетях задержанного. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального Главка МВД составили административный материал. В качестве наказания суд назначил автомобилисту штраф.

*Движение АУЕ ("арестантский уклад един", "арестантско-уркаганское единство" - прим. ред.) запрещено на территории России по решению Верховного суда от 17 августа 2020 года.

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