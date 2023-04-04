В Иркутской области экс-главу УК осудят за коммерческий многомиллионный подкуп Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области в суд направлено уголовное дело о многомиллионном коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-По данным следствия, в течение полутора лет, начиная с сентября 2019-го года, руководство нескольких УК получали незаконное вознаграждение со стороны подрядных организаций, - говорят в следственном комитете.

Следователи СК и сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области установили, что между управляющими компаниями и подрядными организациями были заключены договоры на выполнение работ по содержанию и техобслуживанию общего имущества многоквартирных домов. Также заключили договоры и по уборке лестничных клеток. Заказчики работ получали "откат" 5-10% от подрядчиков.

Главным условием являлось расторжение договоров в одностороннем порядке со стороны УК в случае отказа передачи коммерческого подкупа в требуемой сумме. В совокупности общая сумма

Общая сумма переданных и полученных коммерческих подкупов составила более 36 миллионов рублей.

Есть те фигуранты дела, которые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Им уже вынесли приговоры - штрафы от 2,5 до 7,2 миллиона рублей. Один из фигурантов получил срок - 4,5 года условно.