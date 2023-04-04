В двух школах Усольского района отремонтируют спортивные залы в 2023 году Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Капитальный ремонт спортзалов проведут в школах с. Хайта и р. п. Тайтурка Усольского района в этом году. Работы будут вестись по нацпроекту «Образование». Территорию с рабочей поездкой посетили спикер областного парламента Александр Ведерников, председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

-Работы проведут в период летних каникул, говорят в районной администрации. В прошлом году здесь также обновили спортзалы в поселках Тельма и Средний.

Также в ходе рабочего визита чиновники посетили детскую школу искусств в поселке Мишелевка. Здесь в 2022 году провели ремонт фасада и фундамента здания, обновили актовый зал и приобрели все необходимые инструменты для художественного отделения.

Ранее сообщалось, что библиотека из Усть-Илимска стала победителем Всероссийского конкурса «Золотая полка – 2022».