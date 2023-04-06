Стало известно, до какого числа ограничили движение по улице Баумана в Иркутске. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

В Ленинском районе Иркутска на улице Баумана ограничили движение транспорта до 19 апреля включительно. Об этом КП-Иркутск сообщил Оператор Теплосети областного центра.

- Ограничить движение транспорта потребовалось для проведения работ по вскрытию тепловой сети и ремонта, - говорят специалисты. – Отмечаем, что ограничения действуют только в районе дома 172/4.

Управиться с ремонтом рабочие планируют до 17.00 19 апреля. Автомобилистов просят быть особо внимательными при планировании поездок в данном районе.

- Планируйте свой маршрут заранее и будьте аккуратны на дорогах, - просят специалисты.

Напомним, в Иркутской области 6 апреля полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло в Братском районе. Так на перекрестке двух улиц столкнулись ВАЗ и Газель, погибли два человека, еще семеро госпитализированы - подробности.