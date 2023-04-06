Праздничные мероприятия, приуроченные к Пасхе, пройдут в Иркутске с 8 по 22 апреля. А уже 16 апреля все верующие смогут отметить сам светлый праздник. За неделю до него у горожан будет возможность принять участие в различных мастер-классах, концертах и выставках. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

- 8 апреля в 13:00 состоится концерт «Вербное воскресенье» в Детском культурном центре «Дружба» Центра образования № 47, - рассказали в администрации. - На концерте выступят творческие коллективы: «Прибайкалье», «Родничок», «Узорочье», «Еланка», «Сибирская заимка», «Лукошко», «Лучинушка», «Ай-ли-лей», «Забава», «Кудесы», «Потеха», «Веснушки», «Затейники», «Задоринки», театральной школы Михаила Корнева. Вход свободный.

Далее 13 апреля в 14:00 в Доме ремесел и фольклора иркутяне могут полюбоваться выставкой детских поделок «Пасха радость нам несет». Также до 28 апреля горожане могут подать заявку на участие в пасхальных забавах и мастер-классах по росписи яиц. Заключительным мероприятием станет праздник хороводов «На пасхальной седмице», который состоится 22 апреля в 12:00 у Спасского храма. Все верующие могут приять участие в народных играх и полюбоваться традиционными народными костюмами.