Наткнулся на гранату при уборке: сотрудник управления образования нашел в мусоре снаряд РГД-5

Граната ненастоящая и используется в страйкбольных играх.Фото: Нижнеудинский район.

Предмет, похожий на боевую гранату РГД-5, был найден в Нижнеудинском районе. А наткнулся на нее рабочий управления образования, убирая территорию. Внешне предмет был похож на советскую наступательную ручную гранату, которая относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа. Сотрудник сообщил о своей находке Наталье Корчагиной, заместителю начальника управления образования. Об этом "КП"-Иркутск сообщили в администрации Нижнеудинского района.

- Наталья Корчагина незамедлительно поставила в известность об опасной находке мэра Нижнеудинского района Анатолия Крупенева и правоохранительные органы, - рассказали сотрудники администрации. - На место происшествия оперативно прибыл глава территории и представители полиции, МЧС и прокуратуры.

Незамедлительно были предприняты необходимые действия, чтобы обезопасить местных жителей. Но при работе обнаружилось, что граната ненастоящая и используется в страйкбольных играх. Там ее используют для пиротехнического средства.Также удалось понять, что граната лежит в земле уже давно. Стоит отметить, что муляж полностью выполнен по габаритам и способу инициализации. Поэтому специалисты не сразу отличили гранату от игрового боеприпаса.