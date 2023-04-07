29 апреля пройдет премьера оперетты «Брачное агентство» в театре им. Загурского в Иркутске

Постановка является эксклюзивной и впервые будет представлена местному зрителю. Фото: правительство Иркутской области.

Работа над современной опереттой «Брачное агентство» полным ходом идет в Иркутском областном музыкальном театре им. Загурского. Стоит отметить, постановка является эксклюзивной и впервые будет представлена местному зрителю. Ведь необычные сценарий и музыку авторы создали специально для нашего театра. Кстати, премьера состоится 29 и 30 апреля, 4 и 5 мая. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- По сюжету закадычные подруги решают открыть элитное брачное агентство, - рассказали сотрудники правительства. - В поисках спутника жизни к ним приходит множество потенциальных женихов и невест. У каждого – свой характер, жизненный опыт и представления о том, какими должны быть счастливые отношения. История будет наполнена комичными ситуациями, драматичными поворотами и судьбоносными встречами. Либретто и стихи написала Алина Байбанова, известная иркутским зрителям как автор поэтических текстов к мюзиклу «Декабристы».

Александр Журбин, заслуженный деятель искусств РФ стал композитором оперетты. Ставит спектакль режиссёр из Санкт-Петербурга Василий Заржецкий. Сотрудники театра создадут объемную двухэтажную конструкцию на сцене. Она будет разбита на тематические отделы. Такое необычное решение позволит зрителю видеть ход событий сразу в нескольких сценах одновременно. Что касается оформления, то использованы яркие неоновые цвета, а образы артистов выполнены в стиле западной моды 60-х и 70-х годов.