В Иркутском районе открыто три новых медучреждения. Фото пресс-служба администрации Иркутского района

Три новых медицинских учреждения открылись в Иркутском районе. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся 29 марта в поселке Падь Мельничная Марковского МО, врачебные амбулатории открылись 3 апреля в мкр Березовой и 6 апреля в селе Смоленщина.

Все три объекта возвели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области».

- С 2020 года в Иркутском районе построено 18 ФАПов и пять амбулаторий. На 2023 год запланировано открытие ФАПа в Тихоновой Пади Ширяевского МО, завершение капремонта поликлиники в Дзержинске и ремонт Оёкской больницы. Мы видим, что медицина в Иркутском районе становится ближе и доступнее. Безусловно, будем и дальше делать всё, чтобы в сельских территориях появлялись современные учреждения здравоохранения, - отметил Мэр Иркутского района Леонид Фролов.

Фото пресс-служба администрации Иркутского района

В новом ФАПе в Пади Мельничной оборудовано четыре кабинета: процедурный, прививочный, смотровой и кабинет приема фельдшера. Медицинскую помощь в нём будут получать 1300 жителей.

В амбулатории мкр Березовый прием ведут основные медицинские специалисты: педиатр, терапевт, фельдшер неотложной помощи, медсестры. В планах открытие стоматологического и гинекологического кабинетов, предусмотрен стационар на пять коек. Врачебная амбулатория рассчитана на 80 посещений в смену.

Новая амбулатория в селе Смоленщина является структурным подразделением Шелеховской районной больницы. До ее открытия в селе работал ФАП, но чтобы получить помощь узких специалистов жители были вынуждены выезжать либо в Шелехов, либо в Иркутск. В новом здании расположены кабинеты педиатра, терапевта, акушера, стоматолога, физиокабинет, кабинет неотложной помощи, а также прививочные, процедурные и стерилизационные. Амбулатория рассчитана на 150 посещений в смену.

Все три объекта начали работу и уже принимают пациентов.

Как сообщила главный врач Иркутской районной больницы Анна Данилова, в планах на следующий год строительство врачебных амбулаторий в Грановщине и Максимовщине, также предусмотрено финансирование проектных и изыскательских работ на строительство поликлиники в рабочем посёлке Маркова и детской поликлиники в селе Хомутово. Оба объекта рассчитаны на 350 посещений в смену. Строительство поликлиник планируется начать в 2024 году.