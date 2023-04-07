В Слюдянском районе в ночь с 6 на 7 апреля перевернулась и загорелась фура. Фото: БСПО

В ночь с 6 на 7 апреля спасатели Слюдянского поисково-спасательного подразделения БПСО деблокировали водителя, зажатого в перевернутой фуре. Об этом сообщает пресс-служба БПСО в своих социальных сетях.

-Сигнал о произошедшем поступил в 23.00. Все случилось на 95-м километре федеральной трассы Р258 "Байкал". Там перевернулся тентованный грузовой автомобиль (фура) DAF, - говорят спасатели.

Как итог, из-за опрокидывания автомобиля случился розлив горюче-смазочных материалов, а за ним последовало и возгорание. Водителя - 49-летнего мужчину - зажало в салоне.

Спасатели, совместно с пожарными, деблокировали пострадавшего и передали бригаде врачей скорой помощи. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

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