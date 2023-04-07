В Братске 7 апреля 2023 года простились с погибшим на СВО Александром Анучиным Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

В Братске в пятницу, 7 апреля 2023 года, простились с погибшим в зоне специальной военной операции Александром Анучиным. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Сергей Серебренников.

- Родился Александр Алексеевич 30 октября 1990 года, учился в школах № 26, №19. В 2008 году проходил срочную службу в российской армии. В ноябре 2022 года подписал контракт на участие в СВО, - говорит Серебренников.

По его словам, в Братске у погибшего остались мама и сестра.

Он также выразил соболезнования от лица братчан, а также губернатора региона.

- Память о воинах, героически погибших на полях сражений, будем хранить вечно. И она всегда сильнее смерти, -добавил он.

Ранее сообщалось, что в Слюдянском районе в ночь с 6 на 7 апреля перевернулась и загорелась фура. Сигнал о произошедшем поступил в 23.00.