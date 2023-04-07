Девять дошкольных учреждений Иркутска стали участниками Фестиваля театральных этюдов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Девять дошкольных учреждений Иркутска стали участниками Фестиваля театральных этюдов. Юные артисты, их родители и воспитатели показали 15 сценических зарисовок на разные темы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Свои спектакли показали образовательный комплекс школы № 14, детские сады №№ 133, 103, 147, 55, 116, 184, 136, 138, - говорят власти.

Мини-спектакли показывали на площадке детского сада №136. Учреждение занимается сценическим искусством уже шесть лет.

Со слов заведующей учреждением Марины Лаврентьевой, театр интересен как детям, так и взрослым. К мероприятиям подключают воспитателей, родителей.

Всего в театральном фестивале приняли участие 82 воспитанника и более 50 взрослых. Мероприятие планируют сделать традиционным.

Ранее сообщалось, что старшеклассники посетили старейшую аптеку Иркутска на улице Дзержинского.