В Ангарске 7 апреля 2023 года на пожаре спасли женщину и ее собаку Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Женщина и ее собака спасены в Ангарске во время пожара в пятиэтажном доме в 15-м микрорайоне в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-На пятом этаже дома произошло возгорание электрощитка в квартире у входной двери, - говорят в МЧС.

Так, сигнал о пожаре поступил в МЧС в 19:29. К месту происшествия выехали три пожарных расчета с автолестницей. До момента приезда специалистов самостоятельно эвакуировались 15 жителей.

Как рассказывают в областном министерстве, подъезд затянуло черным дымом, хозяйка не могла покинуть квартиру без риска для жизни.

Чтобы спастись, она вышла на балкон и позвала на помощь. Пожарные помогли эвакуироваться женщине и ее собаке. К счастью, пострадавших на пожаре нет.

Ранее сообщалось, что девять дошкольных учреждений Иркутска стали участниками Фестиваля театральных этюдов.