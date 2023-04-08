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НовостиОбщество8 апреля 2023 3:17

В Иркутске 7 апреля вспыхнул пожар из-за непотушенной сигареты

Из-за сигареты загорелись вещи
Елена СИНИЦА
В Иркутске 7 апреля вспыхнул пожар из-за непотушенной сигареты

В Иркутске 7 апреля вспыхнул пожар из-за непотушенной сигареты

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Иркутские пожарные спасли женщину, устроившую пожар из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Возгорание возникло в квартире на улице 4-я Советская. Запах дыма почувствовали соседи, они же вызвали пожарных. В той квартире, откуда чувствовался запах дыма, проживает пенсионерка. На стук в дверь никто не реагировал, - говорят в МЧС.

Поэтому МЧСникам пришлось вскрыть дверь. Там на полу коридора лежала женщина без сознания. Ее вынесли из заполненной дымом квартиры и передали бригаде скорой помощи.

Как выяснилось, загорелись вещи из-за непотушенной сигареты. Еще одного человека, соседа с верхнего этажа, спасли с помощью индивидуального средства защиты дыхания.

Ранее сообщалось, что в Ангарске 7 апреля 2023 года на пожаре спасли женщину и ее собаку.