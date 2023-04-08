За сутки 7 апреля 2023 года в Иркутской области потушили девять возгораний Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

За минувшие сутки, 7 апреля 2023 года, в Иркутской области девять возгораний. Общая площадь потушенных очагов 64,5 га. По два возгорания случилось в Слюдянском, Боханском и Усольском районах, по одному – в Осинском, Черемховском и Баяндаевском районах. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

-Три лесных пожара, по предварительным данным, произошли по причине неосторожного обращения с огнем именно в лесополосе. Еще в шести случаях огонь пришел в лес с земель иных категорий также из-за безответственности людей, - говорят в правительстве.

К тушению пожаров пришлось привлечь 120 сотрудников лесопожарных формирований, 20 работников арендаторов лесных участков.

Утром 8 апреля также зафиксировали еще одно возгорание - в Нижнеудинском районе. Сегодня в течение дня ожидается сильный ветер. Как отмечает зампред правительства региона Владимир Читоркин, это дополнительное предупреждение - возникновение лесных пожаров из-за безответственности людей может привести к тяжелым случаям.

Ранее КП-Иркутск, в областной столице 7 апреля вспыхнул пожар из-за непотушенной сигареты.