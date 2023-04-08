Военнослужащим из Иркутской области установили дополнительные меры поддержки Фото: Александр КОЦ

В Иркутской области утвержден порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям военнослужащих. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

-Военнослужащие региона могут претендовать на получение 3,5 тысячи рублей каждый месяц. Кроме этого, предусмотрена компенсация в размере 50% на расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, - говорят в пресс-службе правительства.

Помимо этого, если есть на то показания, то область обеспечит военнослужащего путевкой на санаторно-курортное лечение в организации Иркутской области.

Чтобы получить меры поддержки, требуется обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

Ранее сообщалось, что за сутки 7 апреля 2023 года в Иркутской области потушили девять возгораний. К утру 8 апреля зафиксировали еще одно возгорание.