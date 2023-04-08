В Иркутской области дежурят экипажи лесопожарных формирований Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На землях лесного фонда, прилегающих к дорогам общего пользования в Иркутской области, дежурят специальные экипажи лесопожарных станций для профилактики возникновения возгораний. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Стоит учитывать открытие пожароопасного сезона, резкое потепление. Уже фиксируются первые возгорания, - комментирует осуществляющий полномочия министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов.

Он отметил, что все лесопожарные формирования уже приведены в боевую готовность. На дежурство выведено порядка 70 экипажей, в каждом из которых по пять человек.

Они патрулируют въезды в лес. Также имеются информационные посты на дорогах, на них рассказываются правила пребывания в лесу.

Работа ведется на территории 23 лесничеств.

Ранее сообщалось, что за сутки 7 апреля 2023 года в Иркутской области потушили девять возгораний.