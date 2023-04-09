С погибшими в СВО Александром Гречиным и Ефимом Потемкиным простились в Братске. Фото: ТГ-канал мэра города Братска Сергея Серебренникова

В Братске простились с погибшими в специальной военной операции земляками – Александром Гречиным и Ефимом Потемкиным. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр города Сергей Серебренников.

- Александр Гречин и Ефим Потемкин – герои. Мы никогда не забудем, что они отдали самое дорогое – жизнь свою за Родину, - сказал мэр Братска Сергей Серебренников. - И это безусловное свидетельство того, какими сильными личностями они были. Вечная память солдатам! И глубочайшие соболезнования родным.

Известно, что 40-летний Александр Гречин ушел служить по контракту в прошлом году. До этого он уже имел подобный опыт - проходил военную службу также по контракту в Чеченской Республике с 2001 по 2002 год. У братчанина остались в родном городе отец и сын.

Ефиму Потемкину было 30 лет. Он учился в Братске в школе № 9, окончил Братский индустриально-металлургический техникум. Участником спецоперации стал также в 2022 году. Дома у него остались мать, жена и маленькая дочь.

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