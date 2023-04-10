Семилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи собак в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В субботу, 8 апреля 2023 года, в микрорайоне Иркутск II на семилетнего ребенка напала стая собак. Мальчик с рваными ранами был доставлен в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу, где за его состоянием наблюдают медики. Ситуацию поставили на особый контроль администрации областного центра. Семье мальчика пообещали оказать всю необходимую помощь.

- Специалистами осуществляется ежедневный мониторинг территорий в местах предполагаемого обитания безнадзорных животных, отрабатываются заявки, поступившие от жителей. На сегодня действует контракт на отлов, однако он не позволяет убрать с улиц города всех собак, - отмечают в мэрии.

Согласно действующему законодательству, бродячих собак разрешено отлавливать, вакцинировать, стерилизовать и возвращать обратно - в прежнее место обитания. После этой процедуры отлавливать их повторно - нельзя. Исключением становятся лишь случаи агрессии со стороны четвероногих.

Напомним, прокуратура Ленинского района проводит проверку по факту случившегося. В связи с выявленным нарушениями законодательства в сфере отлова безнадзорных животных правоохранители внесли представление об их устранении председателю комитета городского обустройства администрации Иркутска.