В Братске 4 апреля 2023 года двое молодых людей до смерти избили местного жителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Братске арестованы братья, от преступных действий которых скончался мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

-Обвинение предъявили 22-летнему молодому человеку и его 19-летнему брату. Они обвиняются по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - говорят в следкоме.

Все случилось 4 апреля. Два брата пришли на встречу с незнакомым мужчиной для урегулирования конфликта, произошедшего у последнего с другими людьми. Братья стали избивать мужчину кулаками и палкой. После избиения подозреваемые скрылись с места преступления.

Потерпевшего нашли мертвым на следующее утро. Злоумышленники были пойманы.

По ходатайству следствия судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.