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НовостиОбщество11 апреля 2023 10:31

Подведены итоги ежегодного конкурса «Почетная семья Иркутской области»

Семьи-победители получают денежные премии в размере от 50 до 400 тысяч рублей
Елена СИНИЦА
Подведены итоги ежегодного конкурса «Почетная семья Иркутской области»

Подведены итоги ежегодного конкурса «Почетная семья Иркутской области»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Областное министерство соцразвития озвучило итоги ежегодного конкурса «Почетная семья Иркутской области». Как говорят в правительстве региона, конкурс начали проводить еще с 1998 года.

- Очень добрый и любимый многими семьями конкурс. Он призван содействовать укреплению роли семьи, повышать общественный престиж ответственного родительства, содействовать возрождению семейных и национальных традиций, - прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.

Он также рассказал, что семьи-победители получают денежные премии в размере от 50 до 400 тысяч рублей.

Так например, в номинации «Многодетная семья» первое место заняла семья Хитовых Александра и Анастасии из села Баклаши Шелеховского района.

Первое место в номинации «Молодая семья» заняла семья Ходыревых Дмитрия и Юлии из поселка Мама Мамско-Чуйского района. В номинации «Приемная семья» первое место заняла семья Кравченко Олега и Елены из Тулуна.