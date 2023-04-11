ЗС Иркутской области хочет присваивать статус ветерана участникам действий на Донбассе с 2014 года

ЗС Иркутской области хотят присваивать статус ветерана участникам боевых действий на Донбассе Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Законопроект о присвоении статуса ветерана или инвалида участникам боевых действий в Донбассе с 12 мая 2014 года поддержала сегодня коллегия Законодательного Собрания Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-На сегодняшний день закон распространяется только на участников специальной военной операции. Поправки же позволят применить социальные льготы, гарантии и компенсации и в отношении жителей ДНР и ЛНР, которые защищали свои территории до принятия республик в состав России, - говорят в Законодательном собрании.

Спикер парламента Александр Ведерников отметил, что депутаты поддержали законопроект единогласно.

Ранее сообщалось, что подведены итоги ежегодного конкурса «Почетная семья Иркутской области».Семьи-победители получают денежные премии в размере от 50 до 400 тысяч рублей.