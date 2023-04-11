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НовостиПолитика11 апреля 2023 14:22

ЗС Иркутской области хочет присваивать статус ветерана участникам действий на Донбассе с 2014 года

Сейчас закон распространяется только на участников СВО
Елена СИНИЦА
ЗС Иркутской области хотят присваивать статус ветерана участникам боевых действий на Донбассе

ЗС Иркутской области хотят присваивать статус ветерана участникам боевых действий на Донбассе

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Законопроект о присвоении статуса ветерана или инвалида участникам боевых действий в Донбассе с 12 мая 2014 года поддержала сегодня коллегия Законодательного Собрания Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-На сегодняшний день закон распространяется только на участников специальной военной операции. Поправки же позволят применить социальные льготы, гарантии и компенсации и в отношении жителей ДНР и ЛНР, которые защищали свои территории до принятия республик в состав России, - говорят в Законодательном собрании.

Спикер парламента Александр Ведерников отметил, что депутаты поддержали законопроект единогласно.

Ранее сообщалось, что подведены итоги ежегодного конкурса «Почетная семья Иркутской области».Семьи-победители получают денежные премии в размере от 50 до 400 тысяч рублей.