В Шелехове 12 апреля 2023 года житель подорвал автомобиль "Субару" из-за конфликта Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе полицейские ведут розыск подозреваемого в повреждении автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Все случилось 12 апреля утром. В полицию поступил сигнал о возгорании автомобиля «Субару» в Шелехове. На место незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники других экстренных служб, - говорят в полиции.

По имеющейся информации, между двумя мужчинами возник конфликт. Тогда один из них кинул в салон авто какое-то устройство, после которого разгорелось пламя.

В результате случившегося никто не пострадал. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Позднее был установлен подозреваемый - 62-летний ранее судимый местный житель. Сейчас его разыскивают.

Ранее сообщалось, что СК проверит информацию о халатности при возведении катка в Университетском Иркутска.