В Иркутской области в четыре раза снизились выбросы загрязняющих веществ Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

По данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 2022 году продолжалось снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

-Если сравнивать с 2018 годом, то выбросы снизились в четыре раза. Тогда этот показатель был 252 тыс. тонны, то в прошлом году он составил 61 тыс. тонн, - говорят в ведомстве.

В Роспотребнадзоре рассказали, что согласно данным мониторинга, в течение последних пяти лет показатели в Прибайкалье меняются в лучшую сторону. Например, снижается показатель проб воздуха с превышением предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Ранее сообщалось, что весна все никак не хочет приходить в Иркутск, а пора бы - на дворе середина апреля. В городе вновь пошел снег, рассказываем, прекратится ли он в ближайшее время.