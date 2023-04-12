В Шелехове задержали подозреваемого в поджоге автомобиля "Субару" 12 апреля Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе полицейские задержали подозреваемого в повреждении автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Утром 12 апреля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что загорелся автомобиль "Субару" в Шелехове. К месту происшествия выехали полицейские и сотрудники других экстренных служб, - говорят в полиции.

Как выяснилось, два мужчины начали конфликтовать. Тогда один бросил в авто оппонента некое устройство, после которого иномарка загорелась. К счастью, пострадавших нет.

Сотрудники полиции оперативно установили личность нарушителя - 62-летний ранее судимый местный житель. Его уже удалось задержать.

В настоящее время действиям шелеховчанина следственными органами дается правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в четыре раза снизились выбросы загрязняющих веществ.