Из Иркутской области 12 апреля 2023 года отправили 28 единиц автотехники в зону СВО Фото: Александр КОЦ

28 единиц техники отправили "Автопоездом" в зону СВО из Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба областного филиала Народного фронта в своих социальных сетях.

-Так, 12 апреля 2023 года в зону специальной военной операции отправили "Автопоезд". Он состоял из шести платформ. Как итог, отправлено 26 автомобилей высокой проходимости, прицеп и горный мотоцикл, - говорят в пресс-службе организации.

Уточняется, что транспортные средства военнослужащим отправили неравнодушные жители региона. Это и предприниматели, и организации, и администрации муниципалитетов, и даже школа.

Большая часть автомобилей оснащена дополнительным комплектом шин, запчастями и инструментами.

Ранее сообщалось, что из Иркутской области 11 апреля 2023 года направили еще два самолета с гуманитарным грузом в зону специальной военной операции.