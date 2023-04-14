Минлес Иркутской области выбрал детские рисунки для билбордов и листовок

В Иркутской области отобрали детские рисунки для билбордов и листовок Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

382 рисунка на противопожарную тематику прислали ребята из 25 районов Приангарья для участия в региональном конкурсе «Сохраним лес живым». Жюри выбрало победителей в трех номинациях. Лучшие работы попадут на баннеры и листовки, а их авторов наградят дипломами и призами от минлеса Иркутской области.

- Жюри отобрало работы, которые будут размещены на билбордах на территории Иркутской области для напоминания о важности соблюдения правил пожарной безопасности в лесу, – рассказал осуществляющий полномочия министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов. - Также оригиналы работ выставлены на экспозиции в музее регионального Главного управления МЧС России. Выставка будет действовать с апреля по октябрь.

Напомним, в Прибайкальском национальном парке с 14 апреля начался пожароопасный сезон. Пока он касается только нескольких лесничеств в Ольхонском районе и на самого острова Ольхон. Однако запрета на посещение охраняемой территории пока нет. Чтобы узнать, возможно ли посетить заповедные места в другие дни, нужно зайти на сайт ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и проверить информацию о классе пожарной опасности. Она будет обновляться каждый день.