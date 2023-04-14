Прием личных дел курсантов суворовского училища в Иркутске начнется уже 15 апреля.

Как стало известно "КП-Иркутск", на днях прошло обсуждение вопросов набора кандидатов и педагогического состава в суворовское военное училище Иркутска. Начальником назначен Анатолий Золотухин, за своими плечами он имеет внушительный опыт в разных сферах. Рассказываем кратко про его опыт и биографию.

Анатолий Золотухин - начальник суворовского училища в Иркутске, биография

Анатолий Золотухин обладает управленческими и организаторскими способностям. Помимо этого он летчик-инженер, командир авиационного полка, начальник инспекции по безопасности полетов международного аэропорта Владивосток, преподаватель, сменный директор аэропорта.

Такой багаж практических знаний пригодится новоявленному представителю иркутской “кадетки”, ведь перед Анатолием Золотухиным и его подопечными поставлена задача воспитать молодых курсантов, привить им настоящий дух патриотизма и закалить характер для дальнейшей службы в Вооруженных Силах нашей страны.

Напомним, что ранее “КП-Иркутск” рассказывала о поступлении в суворовское военное училище Иркутска. Прием личных дел курсантов начнется уже 15 апреля. Среди необходимых предметов у кандидатов русский и иностранный языки, математика. Помимо этого будущие суворовцы должны пройти тесты для определения психологической подготовленности к обучению и проверки на физическую выносливость.

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