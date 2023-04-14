Набор кандидатов в Иркутское суворовское училище стартует 15 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске стартует набор кандидатов на поступление в суворовское училище. Прием личных дел начнется, как и планировалось, 15 апреля и завершится 1 июня. В учебном заведении ждут ребят, которые будут учиться в 5, 6, 7 классах. В последующие годы набор будет осуществляться только в пятые классы. Всего в 2023 году будет принято 180 человек.

С 1 по 15 июля пройдут вступительные испытания по русскому языку, математике и иностранному языку, определению психологической готовности кандидатов к обучению в училище, проверки уровня их физической подготовленности, а также оценки общественных, творческих и спортивных достижений.

Документы необходимо передать специалистам приемной комиссии, которая располагается в военном учебном центре ИРНИТУ, на Карла Либкнехта, 153.

Более подробно о сроках и условиях приема документов при поступлении в Иркутское суворовское училище читайте ЗДЕСЬ.

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Телефоны для консультаций:

8(495) 696-83-87 – по работе приемной комиссии училища;

8(495) 693-53-38 – по правилам приема в училище;

8(495) 693-53-64 – по вопросам трудоустройства на должности преподавателей в училище.