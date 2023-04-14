Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» открыта в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутская область впервые стала частью Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие проходит 14-15 апреля в трех городах региона: во Дворце спорта «Труд» в Иркутске, а также в кадровых центрах Ангарска и Братска. Площадки будут работать с 10:00 до 15:00.

В качестве участников ярмарки зарегистрированы 150 ведущих предприятий Приангарья, которые направили больше пяти тысяч вакансий.

Главная цель проведения мероприятия - обеспечение кадровой потребности приоритетных для экономики региона предприятий, информирование жителей о перспективных профессиях и доступных карьерных траекториях.

Напомним, в Иркутске стартует набор кандидатов на поступление в суворовское училище. Прием личных дел начнется, как и планировалось, 15 апреля и завершится 1 июня. В учебном заведении ждут ребят, которые будут учиться в 5, 6, 7 классах.