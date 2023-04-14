В Ленинском округе Иркутска проведут порядка 250 субботников Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Ленинском округе Иркутска решили провести порядка 250 субботников. В совокупности планируется расчистить парки, дворы, общественные пространства общей площадью около четырех тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Несмотря на то, что погодные условия не всегда позволяют проводить запланированное, часть работ мы все-таки уже провели. В планах организовать субботники в Ново-Ленино, Иркутске-2, жилых поселках и СНТ, - прокомментировала глава Ленинского округа Наталья Цибанова.

Так, например, уже приведены в порядок Шахтерская улица и Комсомольский парк. Отмываются малые архитектурные формы, которые есть в округе.

Совсем скоро начнут красить лавочки и урны, говорят в администрации.

Ранее сообщалось, что первые соревнования на катке "Иркутск" пройдут с 27 апреля по 7 мая.