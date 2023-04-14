Реставрация Дома актера в Иркутске завершена на 30% Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", работы по реставрации Дома актера завершены на 30%. На сегодняшний день специалисты вывесили здание, приподняв его, выкопали котлован и сделали железобетонный фундамент.

-Такой фундамент учитывает современные сейсмические требования, и цокольный этаж. Более того, за счет этого удалось увеличить площадь здания с 560 "квадратов" до 976, - говорят власти.

Сейчас здание приспосабливают к современному использованию, в том числе и с точки зрения пожарной безопасности и доступа для маломобильных граждан.

Реставрация Дома актёра проходит за счёт средств областного бюджета. Стоимость работ составляет 181 миллион рублей.

Ранее сообщалось, что новый межрегиональный туристический маршрут планируют запустить в Иркутской области к лету. Отмечается, что поток туристов из Китая на Байкал ожидается летом 2023 года.