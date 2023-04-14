Режим повышенной готовности в Иркутской области в связи с Пасхой: что это значит Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно КП-Иркутск, в регионе с 15 по 17 апреля 2023 года будет действовать режим повышенной готовности. Его вводят для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

-Режим повышенной готовности будет действовать в связи с проведением православного праздника Светлого Христова Воскресения – Пасхи, - говорят власти.

Так, будут введены меры, которые предполагают защиту жизни и здоровья граждан на время проведения праздника.

Главы муниципалитетов должны будут уточнить планы действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также обеспечить готовность необходимых сил и средств.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе Иркутска проведут порядка 250 субботников. В совокупности планируется расчистить парки, дворы, общественные пространства общей площадью около четырех тысяч гектаров.