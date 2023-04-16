15 апреля стартовало голосование за объекты благоустройства в Иркутской области

каждый гражданин России от 14 лет и старше может сделать свой выбор. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

15 апреля во всей России стартовало голосование за объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Исключением не стала и Иркутская область. Так, в Приангарье участие могут принять 18 муниципальных образований. Кстати, в них проживает более 20 тысяч человек. Именно эти люди смогут отдать свой голос за общественный объект, который будет подлежать благоустройству: парк, сквер или набережную. Стоит отметить, что срок голосования не такой уж и большой. Уже 31 мая будет объявлен финиш. Об этом сообщили власти Иркутской области.

- Начиная с 15 апреля, каждый гражданин России от 14 лет и старше может сделать свой выбор и, тем самым, стать сопричастным к формированию комфортной городской среды на территории Иркутской области. Работы на объектах, которые выйдут в победители, проведут в 2024 году, - говорится в сообщении.

В прошлом году участниками голосования стали более 100 тысяч сибиряков. Тогда они выбрали 26 общественных территорий, которые уже начали благоустраивать. Кстати, в самом 2022 году в рамках проекта придали свежий вид 191 территории. На такие проекты выделяются бешенные деньги. Так, в текущем году на работу по благоустройству территорий направлено 1,9 млрд рублей.