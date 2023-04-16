Первую школу заказчика объектов строительства планируют создать в Иркутской области

Целью проекта является практико-ориентированная переподготовка специалистов в сфере госзаказа. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Первую школу заказчика объектов капитального строительства могут создать в Иркутской области. Пока этот вопрос обсуждается. Но министерство строительства Приангарья его тщательно прорабатывает. Целью данного проекта является практико-ориентированная переподготовка специалистов в сфере госзаказа. Кстати, такую школу в Иркутской области планируют создать впервые.

- Предполагается, что при прохождении учебной программы слушатели получат актуальные знания в сфере нормативно-правового регулирования строительной деятельности, проектирования и управления объектом капитального строительства, а также цифровизации строительной отрасли, - сообщил Александр Галкин, министр строительства Иркутской области. - Данная программа будет актуальна для сотрудников муниципальных учреждений, которые курируют объекты капитального строительства в своих районах, а также для работников подрядных организаций

Уже даже приблизительно разработан план обучения. Так, программа будет состоять из 72 часов, которые растянут на 14 дней. Информационная часть буде также разбита на несколько блоков. Среди, которых «Управление проектами в строительстве», «Технологии бережливого производства», «Изменения в строительном законодательстве», «Цифровая стандартизация в строительстве», «Экспертиза в проектной документации» и другие.