16 апреля Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Иркутск

На протяжении 20 лет Фонд Андрея Первозванного доставляет Благодатный огонь в Россию. Фото: Фонда Андрея Первозванного.

Делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом привезла Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву 15 апреля. Огонь, как и в прошлые три года, установили во Внуково-3. Оттуда пламя смогут принять представители различных епархий. Известно, что за огнем прибудут представители Русской Православной Церкви почти из 50 городов России. В том числе и Иркутск. Кстати, в столицу Приангарья он прибудет уже сегодня, 16 апреля.

- Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения. Также лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 11 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады, - рассказали в Фонде.

Вот уже на протяжении 20 лет Фонд Андрея Первозванного доставляет Благодатный огонь в епархии Русской Православной Церкви.