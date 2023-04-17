Около 81 тысячи жителей Иркутской области со статусом "детей войны" получили выплату к 9 мая Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Областное министерство социального развития выделило деньги на предоставление ежегодной выплаты ко Дню Победы 81 650 жителям региона, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны.

-Получили деньги уже 80 090 человек. С учетом индексации в 2023 году размер выплаты составил 5 486 рублей, - говорят власти.

Уточняется, что помимо этой выплаты "детям войны" ежемесячно выплачивают 569,7 рубля. Также для них предусмотрены внеочередной прием в учреждения социального обслуживания Иркутской области, внеочередное оказание медицинской помощи, денежная компенсация 50% расходов на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг, информируют власти.

Ранее сообщалось, что в Братске и Усть-Илимске откроют отделения гемодиализа до конца 2023 года. Сейчас готовятся помещения, завершаются ремонтные работы.