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НовостиОбщество17 апреля 2023 14:02

Восемь жителей Братска получили "отлично" за "Тотальный диктант"

Самой юной участнице мероприятия было семь лет
Елена СИНИЦА
Восемь жителей Братска получили "отлично" за "Тотальный диктант"

Восемь жителей Братска получили "отлично" за "Тотальный диктант"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Совсем недавно жители всей страны могли проверить свои знания в области русского языка - написать "Тотальный диктант". Не стали исключением и жители Братска - в мероприятии приняли участие 174 жителя. К слову, восемь из них получили "отлично". Об этом сообщает телерадиокомпания "Братск".

-Братчане могли пройти это испытание в четырех библиотеках, Думе города, следственном изоляторе и Братском педколледже, - сообщает СМИ.

Интересно, что самой юной участнице диктанта было всего семь лет. А другая участница, Любовь Оширова, писала диктант в шестой раз и получила пятую пятерку, пишет телерадиокомпания.

Ранее сообщалось, что на выполнение капитальных и текущих ремонтов учреждений образования Иркутска в этом году из федерального, регионального и местного бюджетов направят более 586 миллионов рублей. Подробнее вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.