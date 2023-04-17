Восемь жителей Братска получили "отлично" за "Тотальный диктант" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Совсем недавно жители всей страны могли проверить свои знания в области русского языка - написать "Тотальный диктант". Не стали исключением и жители Братска - в мероприятии приняли участие 174 жителя. К слову, восемь из них получили "отлично". Об этом сообщает телерадиокомпания "Братск".

-Братчане могли пройти это испытание в четырех библиотеках, Думе города, следственном изоляторе и Братском педколледже, - сообщает СМИ.

Интересно, что самой юной участнице диктанта было всего семь лет. А другая участница, Любовь Оширова, писала диктант в шестой раз и получила пятую пятерку, пишет телерадиокомпания.

Ранее сообщалось, что на выполнение капитальных и текущих ремонтов учреждений образования Иркутска в этом году из федерального, регионального и местного бюджетов направят более 586 миллионов рублей. Подробнее вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.