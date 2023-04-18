В Иркутской области 150 ветеранов боевых действий бесплатно отдохнут на курорте «Ангара» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В рамках региональной программы ветеранам боевых действий в Иркутской области за счет бюджета предоставляются путевки в местные санатории. В 2023 году только на курорте «Ангара» бесплатно пройдут оздоровление 150 человек.

При этом, есть возможность выбрать между отдыхом на территории Приангарья и компенсацией части стоимости путевки на оздоровление в санатории России. Возможно получить до 50 % от цены на проживание в течение 14 дней, но сумма не должна превышать 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что указанной мерой поддержки могут также воспользоваться члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий. Для этого им необходимо обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства с заявлением, паспортом, удостоверением и справкой для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у.

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