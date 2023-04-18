С 15 апреля до 31 мая жители Иркутской области проголосуют за объекты благоустройства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как и по всей стране, в Приангарье стартовало голосование за объекты, которые благоустроят в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Среди вариантов скверы, детские площадки, общественные пространства, аллеи и парки, расположенных в 18-ти крупных городах региона и в Байкальске.

Для того, чтобы сделать свой выбор, необходимо авторизоваться на портале Госуслуг, выбрать необходимый регион и муниципальное образование. Далее вам представят предлагаемые проекты благоустройства. Проголосовать можно по этой ССЫЛКЕ.

В 2022 году в голосовании приняли участие больше 120 тысяч жителей Приангарья. Они выбрали 26 проектов благоустройства общественных территорий.

Напомним, в рамках региональной программы ветеранам боевых действий в Иркутской области за счет бюджета предоставляются путевки в местные санатории. В 2023 году только на курорте «Ангара» бесплатно пройдут оздоровление 150 человек.