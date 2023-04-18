Владелец иркутского ТРЦ Jam Молл признан банкротом Фото: с сайта объявлений "Авито".

Владелец иркутского торгово-развлекательного центра Jam Молл признан банкротом. Об этом стало известно из сообщения о продаже объекта, которое выставили на сайте "Авито".

За здание по улице Сергеева общей площадью более 28 тысяч квадратов просят 725,5 миллионов рублей. Площадь земельного участка - более 43 тысяч квадратных метров.

- ТРЦ незначительно удален от федеральной трассы, - отмечают авторы объявления о торгах. - В 5 минутах ходьбы расположены остановки троллейбусов, автобусов, маршрутных такси. Средний месячный арендный поток составляет 12 миллионов рублей. Продажа ТРЦ связана с банкротством владельца.

Напомним, в Приангарье стартовало голосование за объекты, которые благоустроят в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Среди вариантов скверы, детские площадки, общественные пространства, аллеи и парки.