Специалисты предупредили о проснувшихся медведях в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области уже проснулись медведи. Об этом рассказали сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Как говорят в ведомстве, первые встречи произошли на Кругобайкальской железной дороге.

-Вторая декада апреля - уже вполне нормальный срок для пробуждения, первыми просыпаются самцы, а самки и маленькие медвежата пробуду в спячке еще две-три недели, - говорят специалисты.

В связи с этим посетителям нацпарка напомнили, что нужно при передвижении обозначать себя звуком - например, говорить. Так вы не застанете хозяина тайги врасплох и не спровоцируете на агрессию.

Также сообщается, что мусор и пищевые отходы на стоянках и по пути следования - не оставлять. Иначе хищник будет "дежурить" на местах присутствия человека.

Ранее сообщалось, что в больницах Братска и Усть-Илимска впервые появятся отделения гемодиализа.