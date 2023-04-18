В Иркутской области 18 апреля 2023 года ожидаются порывы ветра до 20 м/c Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области 19 апреля стоит ждать мокрый снег, ветер и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Так, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, он будет западный и северо-западный, - говорят в МЧС.

Также известно, что на дорогах могут образоваться снежные накаты, возможен гололед. Ввиду непогоды водителям стоит быть более осторожными, выбирать безопасную скорость и обойтись без резких маневров.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области уже проснулись медведи. Об этом рассказали сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Как говорят в ведомстве, вторая декада апреля - самое время для того, чтобы косолапые проснулись. Первыми из спячки выбираются самцы, самок и детенышей стоит ждать еще через пару недель.