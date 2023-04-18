В Иркутской области на трассе "Вилюй" 18 апреля в ДТП погиб 28-летний мужчина Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Сигнал о ДТП поступил в 13:40 18 апреля 2023 года. Все случилось на 269-м километре федеральной автодороги "Вилюй" на территории Братского района. Там автомобиль "Тойота Краун" съехал с проезжей части, - передают полицейские.

Как итог, до приезда скорой помощи скончался 28-летний мужчина - водитель авто. Кроме этого, известно, что госпитализирована с травмами женщина. Она сидела на переднем пассажирском сидении.

В настоящее время госавтоинспекторами проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 19 апреля стоит ждать мокрый снег, ветер и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.